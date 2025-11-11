На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Республике Сербской исключили вступление в НАТО

Додик подтвердил партнерство с Россией и исключил стремление в НАТО
true
true
true
close
Nedim Grabovica/Global Look Press

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил в соцсети X, что отношения с Россией остаются стабильными и находятся на стратегическом уровне, а Баня-Лука по-прежнему выступает против вступления в НАТО.

В своем сообщении после встречи с послом России в Боснии и Герцеговине (БиГ) Игорем Калабуховым Додик отметил, что БиГ будет развивать отношения с РФ с той же интенсивностью на культурном, экономическом и других направлениях.

По словам лидера боснийских сербов, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с реализацией Дейтонского соглашения, и согласились, что «оно представляет собой основу для решения».

«С нашей стороны указано на его нарушение. Такая ситуация неустойчива, и необходимо возвращение к исходным принципам «Дейтона», если Босния и Герцеговина хочет и может быть устойчивой», — добавил Додик.

Он отметил, что Россия остается приверженной принципам Дейтонского соглашения, а также поддерживает территориальную целостность Боснии и Герцеговины, мир и стабильность в регионе. По его словам, стороны разделяют общую обеспокоенность вопросами сохранения мира, и все предпринимаемые усилия направлены именно на его обеспечение.

В конце октября министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Республики Сербской провели встречу, в ходе которой был подтвержден курс на укрепление партнерских связей между странами.

Ранее Додик напомнил НАТО о невозможности изолировать Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами