В Республике Сербской исключили вступление в НАТО

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил в соцсети X, что отношения с Россией остаются стабильными и находятся на стратегическом уровне, а Баня-Лука по-прежнему выступает против вступления в НАТО.

В своем сообщении после встречи с послом России в Боснии и Герцеговине (БиГ) Игорем Калабуховым Додик отметил, что БиГ будет развивать отношения с РФ с той же интенсивностью на культурном, экономическом и других направлениях.

По словам лидера боснийских сербов, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с реализацией Дейтонского соглашения, и согласились, что «оно представляет собой основу для решения».

«С нашей стороны указано на его нарушение. Такая ситуация неустойчива, и необходимо возвращение к исходным принципам «Дейтона», если Босния и Герцеговина хочет и может быть устойчивой», — добавил Додик.

Он отметил, что Россия остается приверженной принципам Дейтонского соглашения, а также поддерживает территориальную целостность Боснии и Герцеговины, мир и стабильность в регионе. По его словам, стороны разделяют общую обеспокоенность вопросами сохранения мира, и все предпринимаемые усилия направлены именно на его обеспечение.

В конце октября министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Республики Сербской провели встречу, в ходе которой был подтвержден курс на укрепление партнерских связей между странами.

Ранее Додик напомнил НАТО о невозможности изолировать Россию.