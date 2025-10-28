На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия и Республика Сербская продолжат укрепление партнерских связей

Лавров и Додик в ходе встречи подтвердили курс на укрепление партнерских связей
true
true
true
close
МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик провели встречу, в ходе которой был подтвержден курс на укрепление партнерских связей между странами. Об этом заявили в пресс-службе МИД РФ.

«Подтвержден курс на укрепление партнерских связей между Россией и Республикой Сербской», — говорится в сообщении.

Встреча состоялась 28 октября на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности. Во время встречи российский дипломат и лидер боснийских сербов также обменялись мнениями по внутриполитическому кризису в Боснии и Герцеговине.

До этого Додик заявил, что Россию не испугают ни планы НАТО, ни попытки Запада ее изолировать. По его мнению, Европейский союз совершает на Украине ту же ошибку, которую допустил на Западных Балканах в конце XX века.

Политик уверен, что произошедшие в Югославии события, в частности ее распад, были лишь тренировкой перед тем, что произошло на Украине. При этом глава республики отметил, что Россию, в отличие от Югославии, невозможно окружить войсками НАТО и изолировать.

Ранее Додик заявил, что его впечатлила аналитика в речи Путина на Валдае.

