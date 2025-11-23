На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рубио рассказал детали плана по мирному урегулированию на Украине

Рубио: план США по Украине может содержать 26 или 28 пунктов
Kent Nishimura/Reuters

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что в разрабатываемом Вашингтоном плане мирного урегулирования украинского конфликта насчитывается 26 или 28 пунктов, в зависимости от рассматриваемой версии. Об этом пишет РИА Новости.

«Двадцать восемь или двадцать шесть пунктов, в зависимости от того, какая версия», — заявил Рубио на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с европейскими и киевскими представителями относительно урегулирования ситуации на Украине.

По словам Рубио, Россия играет важную роль в плане урегулирования украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что окончательное одобрение плана должно быть получено от президентов Соединенных Штатов и Украины. Рубио выразил удовлетворение достигнутым прогрессом в ходе обсуждения плана.

23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана в преддверии встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. В совещании участвовали государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф. Предметом обсуждения стал мирный план по Украине. Планируется, что после согласования условий Уиткофф может посетить Москву.

Ранее в план США по Украине добавили пункт об амнистии Зеленского.

