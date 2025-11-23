Госсекретарь США назвал вопрос, который предстоит решить для мира на Украине

Вопрос предоставления Украине гарантий безопасности еще предстоит обсудить, заявил на пресс-конференции после переговоров с делегацией Украины в Женеве госсекретарь США Марко Рубио.

Дипломат сообщил, что не будет раскрывать детали конкретных предложений, которые остаются в работе.

«Очевидно, что это необходимо обсудить», — сказал он.

На той же пресс-конференции Рубио отметил, что США хотят согласовать план урегулирования как можно скорее. По словам дипломата, в переговорном процессе произошел большой прогресс, поэтому он настроен оптимистично и надеется на решение конфликта в кратчайшие сроки.

При этом говорить об итогах переговоров по урегулированию ситуации на Украине преждевременно, считает Рубио. Он упомянул «пару вопросов», работа над которыми продолжится. Кроме того, финальное соглашение нужно будет согласовать на уровне президентов.

Ранее Трамп упрекнул власти Украины в неблагодарности.