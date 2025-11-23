Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает как можно быстрее согласовать план по Украине

Вашингтон рассчитывает, что план по мирному урегулированию конфликта на Украине будет согласован как можно скорее, заявил государственный секретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает РИА Новости.
Рубио, выступая на пресс-конференции в Женеве по итогам переговоров с представителями европейских стран и Украины, подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят согласовать план урегулирования как можно скорее. Госсекретарь отметил, что в переговорном процессе произошел большой прогресс с продвижением вперед, поэтому он настроен оптимистично и надеется на решение в кратчайшие сроки.
До этого Рубио заявил, что преждевременно говорить об итогах переговоров по урегулированию ситуации на Украине.
23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана в преддверии встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. В совещании участвовали государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф. Предметом обсуждения стал мирный план по Украине.
Ранее Мерц выдвинул новое предложение по Украине.