Рубио заявил, что еще рано подводить итоги переговоров по Украине

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что преждевременно говорить об итогах переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Это заявление прозвучало на пресс-конференции, последовавшей за обсуждениями в Женеве с представителями европейских стран и Киева, сообщает SkyNews.

Рубио подчеркнул необходимость решения ряда остающихся вопросов между участниками переговоров.

«Теперь, как и в случае с любым другим финальным соглашением, его нужно будет согласовать на уровне президентов​​​. Есть пара вопросов, над которыми мы должны продолжить работатьи», – сообщил Рубио представителям СМИ.

23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана в преддверии встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. В совещании участвовали государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф. Предметом обсуждения стал мирный план по Украине.

Ранее украинский депутат опубликовал мирный план Трампа, состоящий из 28 пунктов.