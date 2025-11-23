На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц выдвинул новое предложение по Украине

Мерц заявил, что выдвинул новое предложение по Украине, но не раскрыл деталей
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 подтвердил, что сейчас в Женеве идут переговоры представителей европейских стран, США и Киева, и рассказал, что выступил с новым предложением по Украине.

«Сейчас речь идет о том, чтобы мы на основе плана из 28 пунктов, представленного американской администрацией, сделали достойный одобрения документ, который был бы внесен и принят Украиной на переговорах с Россией», — заявил он.

По словам Мерца, он выдвинул предложение, которое на данный момент находится за пределами полного решения, однако деталей раскрывать не стоит, поскольку как раз сейчас в Женеве идут переговоры по этому вопросу.

До этого президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что переговоры в Женеве по поводу плана мирного урегулирования конфликта пройдут конструктивно. Он отметил, что украинская и американская делегации, а также команды европейских партнеров сотрудничают «в тесном контакте», и выразил надежду на «положительный результат» встреч в Женеве.

23 ноября госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник США Стив Уиткофф прибыли в Женеву для переговоров с делегацией Украины по мирному урегулированию.

Глава администрации президента Украины Андрей Ермак рассказал, украинская делегация уже провела встречи с советниками по безопасности Великобритании, Франции и Германии.

Ранее Макрон предложил пересмотреть план Трампа.

