На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Госсекретарь США высказался о «контрплане» по урегулированию на Украине

Рубио неизвестно о контрплане по мирному урегулированию на Украине
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции после переговоров с делегацией Украины в Женеве, что не знает ни о каких «контрпредложениях» по мирному плану президента Дональда Трампа.

«Мы начали почти три недели назад с основополагающего документа, мы взаимодействовали по нему с обеими сторонами», — сообщил дипломат.

Он добавил, что этот документ остается в работе.

«Мне неизвестно о контрплане, и я не видел никаких контрпредложений», — сказал Рубио.

До этого Евросоюз подготовил свой план урегулирования украинского конфликта в противовес предложениям Трампа. Документ, составленный лидерами европейских стран, должны были представить на переговорах с США и Украиной в Женеве.

Британская газета The Telegraph опубликовала его полный текст из 24 пунктов. План в том числе предполагает полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. После остановки боевых действий начнутся территориальные переговоры. В документе также прописано, что Украина станет членом ЕС, а ее вступление в НАТО зависит от консенсуса внутри альянса. Антироссийские санкции могут быть постепенно и частично смягчены, когда будет достигнут устойчивый мир. Если соглашение будет нарушено, они возобновятся.

Ранее сообщалось, что США обвинили Украину в сливе «негативных деталей» плана Трампа прессе.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами