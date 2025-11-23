Госсекретарь США высказался о «контрплане» по урегулированию на Украине

Рубио неизвестно о контрплане по мирному урегулированию на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции после переговоров с делегацией Украины в Женеве, что не знает ни о каких «контрпредложениях» по мирному плану президента Дональда Трампа.

«Мы начали почти три недели назад с основополагающего документа, мы взаимодействовали по нему с обеими сторонами», — сообщил дипломат.

Он добавил, что этот документ остается в работе.

«Мне неизвестно о контрплане, и я не видел никаких контрпредложений», — сказал Рубио.

До этого Евросоюз подготовил свой план урегулирования украинского конфликта в противовес предложениям Трампа. Документ, составленный лидерами европейских стран, должны были представить на переговорах с США и Украиной в Женеве.

Британская газета The Telegraph опубликовала его полный текст из 24 пунктов. План в том числе предполагает полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. После остановки боевых действий начнутся территориальные переговоры. В документе также прописано, что Украина станет членом ЕС, а ее вступление в НАТО зависит от консенсуса внутри альянса. Антироссийские санкции могут быть постепенно и частично смягчены, когда будет достигнут устойчивый мир. Если соглашение будет нарушено, они возобновятся.

Ранее сообщалось, что США обвинили Украину в сливе «негативных деталей» плана Трампа прессе.