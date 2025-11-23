На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: США обвинили Украину в сливе «негативных деталей» плана Трампа прессе

Axios: США обвинили Украину в сливе СМИ деталей мирного плана Трампа
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Делегация США обвинила представителей Украины в сливе американской прессе «негативных деталей» о плане мирного урегулирования президента Дональда Трампа, написал в соцсети X журналист Axios Барак Равид.

Он отметил, что встреча делегаций двух стран 23 ноября была напряженной.

«После этого Украина согласилась опубликовать позитивное заявление одного из своих переговорщиков, чтобы прояснить ситуацию», — утверждает Равид со ссылкой на источник.

23 ноября в Швейцарии представители европейских стран обсудили с коллегами из США и Украины мирный план Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта. Госсекретарь Марко Рубио во время общения с журналистами положительно оценил переговоры с делегацией Украины. По его словам, США провели «самую продуктивную и значимую встречу за весь процесс, в котором участвовали с самого начала». Стороны прошлись по некоторым пунктам плана и достигли «хорошего прогресса».

Ранее Трамп упрекнул власти Украины в неблагодарности.

