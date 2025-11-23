В Раде сравнили план Трампа по Украине с серебряной пулей

План США из 28 пунктов по урегулированию конфликта на Украине напоминает серебряную пулю для вампиров. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, после публикации плана изо всех щелей полезли «трупоеды, требующие продолжения войны».

Дубинский добавил, что Европа и другие сторонники продолжения конфликта не думают об Украине. Их основная цель заключается в удержании России «в ловушке».

23 ноября в Женеве состоялись переговоры, направленные на согласование формулировок мирного плана перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. В совещании принимали участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Стороны обсудят мирный план Трампа по Украине. Предполагается, что после согласования условий плана Уиткофф может направиться в Москву.

Перед встречей с американцами украинская делегация провела встречи с советниками по безопасности Великобритании, Франции и Германии.

Ранее Евросоюз выступил против изменений границ Украины и ограничения численности ВСУ.