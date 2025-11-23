СМИ сообщили о «дипломатическом преимуществе» России в рамках мирного плана США

Мирный план Соединенных Штатов по урегулированию на Украине вновь обеспечивает России дипломатическое преимущество в переговорах. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Проект мирного плана, похоже, возвращает дипломатическое преимущество Москве», — говорится в статье.

По данным журналистов, проект американской стороны включает в себя «многие ключевые требования России и предлагает Украине лишь расплывчатые заверения в надежных гарантиях безопасности». Автор статьи подчеркнул, что выдвижение мирного плана произошло в «опасный момент» для Киева, поскольку российская сторона добивается успехов на линии боевого соприкосновения.

В публикации подчеркивается, что ситуация усугубляется тем, что президент Украины Владимир Зеленский оказался под давлением на фоне «крупного коррупционного скандала».

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что делегации США и Украины на данный момент прорабатывают поступившие предложения по мирному плану. Он отметил, что стороны поработали над внесением некоторых изменений и корректировок в надежде продвинуться вперед в устранении разногласий и достичь соглашения, которое будет устаивать Украину и США.

Ранее в Польше раскрыли дату обсуждения плана США между Европой и Украиной.