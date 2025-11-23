На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше раскрыли дату обсуждения плана США между Европой и Украиной

Сикорский: главы МИД Евросоюза и Украины обсудят мирный план 23 ноября
Yves Herman/Reuters

Министры иностранных дел (МИД) стран Евросоюза совместно с коллегой из Украины проведут вечером 23 ноября переговоры по мирному плану США об урегулировании украинского конфликта. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский.

«Сегодня (23 ноября — прим. ред.) состоится телефонная конференция министров иностранных дел стран ЕС и министра иностранных дел Украины по поводу российско-американских мирных предложений», — заявил он.

До этого член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится афишировать свою настоящую позицию по поводу мирного плана США о разрешении конфликта. Он допускает, что европейские представители вновь пошли на полную поддержку Украины и попросили Зеленского «тихо сопротивляться» президенту США Дональду Трампу до того момента, пока они не выдвинут собственный альтеративный план.

Британская газета Telegraph писала, что европейские страны допускают возможность поэтапного смягчения санкций против России, если будут достигнуты договоренности по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее Умеров заявил, что в план США включили большинство приоритетов Украины.

