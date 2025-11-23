Новый мэр Нью-Йорка продолжил считать Трампа «фашистом» после встречи в Белом доме

Избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил NBC News, что по-прежнему считает президента США Дональда Трампа «фашистом» и «деспотом».

Будущий мэр подчеркнул, что верит в то, о чем говорил во время избирательной кампании.

«Но я прихожу в Овальный кабинет не для того, чтобы что-то утверждать или отстаивать свою позицию. Я прихожу туда, чтобы помочь жителям Нью-Йорка», — сказал Мамдани.

Он пояснил, что рассматривает «продуктивную» встречу с главой государства в Белом доме 21 ноября как возможность вместе поработать над снижением стоимости жизни для ньюйоркцев.

«Мне больше всего в разговоре с президентом понравилось то, что мы не стеснялись говорить о разногласиях, о политике», — отметил Мамдани.

4 ноября в Нью-Йорке состоялись выборы мэра. Впервые на них победил мусульманин Зохран Мамдани, он вступит в должность 1 января 2026 года. Политик намерен бороться «с кризисом стоимости жизни» и известен публичным противостоянием с Трампом. Глава Белого дома угрожал депортировать Мамдани и даже захватить мегаполис. Противники избранного мэра считают, что он хочет превратить Нью-Йорк в «мусульманский рай, где правят джихадисты».

Ранее Трамп захотел стать мэром Нью-Йорка.