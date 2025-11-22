На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп захотел стать мэром Нью-Йорка

Трамп признался, что в будущем хотел бы стать мэром Нью-Йорка
Francis Chung/Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем хотел стать мэром Нью-Йорка. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с избранным мэром города Зохраном Мамдани в Белом доме, сообщает РИА Новости.

«Знаете, я всегда говорил, что одна из должностей, которую я когда-нибудь хотел бы занять, — это мэр Нью-Йорка», — сказал американский лидер.

Также Трамп заявил на встрече Мамдани, которого неоднократно называл коммунистом, что согласился бы жить в городе с таким руководителем.

«Да, абсолютно. Особенно после встречи. Мы согласились по гораздо большему количеству вопросом, чем я бы мог подумать. Я желаю ему делать хорошую работу», — сказал президент в ответ на соответствующий вопрос.

Кроме того, он пообещал не мешать мэру.

По итогам встречи Трамп заявил, что он и Мамдани сходятся во мнениях «гораздо в большем», чем он предполагал.

«Я хочу, чтобы он хорошо справлялся, и мы поможем ему хорошо справляться», — отметил политик.

В Нью-Йорке 4 ноября состоялись выборы мэра. Впервые на них победил мусульманин Мамдани, он вступит в должность 1 января 2026 года. Политик намерен бороться «с кризисом стоимости жизни» и известен своим публичным противостоянием с Трампом. Глава Белого дома угрожал депортировать Мамдани и даже захватить мегаполис. Противники избранного мэра считают, что он хочет превратить Нью-Йорк в «мусульманский рай, где правят джихадисты». Что говорят о Мамдани в России, чем он известен и какие у него планы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт заявил, что победа Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка приблизила гражданский конфликт в США.

Второй срок Трампа
