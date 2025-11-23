«Самая продуктивная и значимая встреча»: госсекретарь США оценил переговоры по Украине в Женеве

Рубио заявил о хорошем прогрессе на переговорах по Украине в Женеве

Госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами положительно оценил переговоры по украинскому урегулированию, передает CNN.

«У нас, пожалуй, самая продуктивная и значимая встреча за весь этот процесс, в котором мы участвовали с самого начала», — сказал дипломат.

Он добавил, что стороны прошлись по некоторым пунктам плана и достигли «хорошего прогресса». По его словам, переговоры в Женеве продолжаются, по итогам обсуждений США вернутся с подробностями.

23 ноября в Швейцарии представители европейских стран обсуждали с коллегами из США и Украины мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта. Делегация республики уже встретилась с советниками по безопасности Великобритании, Франции и Германии. Рубио вышел к прессе после переговоров с представителями Украины.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что переговоры в Женеве по поводу плана мирного урегулирования конфликта пройдут конструктивно. Он отметил, что украинская и американская делегации, а также команды европейских партнеров сотрудничают «в тесном контакте», и выразил надежду на «положительный результат» встреч в Женеве.

Ранее Трамп упрекнул власти Украины в неблагодарности.