Украинская делегация встретилась с европейскими советниками по безопасности

Ермак сообщил о встрече делегации Украины с советниками Британии, Франции и ФРГ

Украинская делегация в Женеве провела встречи с советниками по безопасности Великобритании, Франции и Германии. Об этом рассказал глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Три европейские страны представили Джонатан Пауэлл, Эммануэль Бонн и Гюнтер Зауттер.

«Следующая встреча — с делегацией США. Настроены очень конструктивно», — заявил Ермак.

Делегация США во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом прибыла в Женеву 22 ноября.

23 ноября в Женеве продолжатся переговоры, направленные на согласование формулировок мирного плана перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. В совещании примет участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Стороны обсудят мирный план Трампа по Украине. Предполагается, что после согласования условий плана Уиткофф может направиться в Москву.

Ранее стало известно о планах США с союзниками помочь Украине построить стену на линии соприкосновения.