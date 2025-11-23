На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Италии рассказали о действиях Евросоюза по Украине

L'AntiDiplomatico: ЕС подталкивает Украину к затягиванию конфликта с Россией
Global Look Press

Европейские лидеры подталкивают Украину к затягиванию конфликта с Россией, стремясь к недостижимому поражению Москвы. Об этом сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico.

В публикации отмечается, что все европейские лидеры «хотят войны до последнего и стремятся к поражению России», поскольку так сказала глава евродипломатии Кая Каллас.

По мнению автора публикации, Евросоюз не заслуживает доверия из-за своей политики по Украине. Отмечается также, что западных союзников не останавливают ни увеличивающиеся потери Украины, ни разрушение инфраструктуры, ни потраченные впустую из-за коррумпированности режима средства.

23 ноября в Женеве продолжатся переговоры, направленные на согласование формулировок мирного плана перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. В совещании примет участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Стороны обсудят мирный план Трампа по Украине. Предполагается, что после согласования условий плана Уиткофф может направиться в Москву.

Перед встречей с американцами украинская делегация провела встречи с советниками по безопасности Великобритании, Франции и Германии.

Ранее Евросоюз выступил против изменений границ Украины и ограничения численности ВСУ.

Переговоры о мире на Украине
