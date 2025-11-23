Рубио и Уиткофф находятся в Женеве для обсуждения мирного плана по Украине

Рубио и Уиткофф сейчас находятся в Женеве на переговорах по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник США Стив Уиткофф находятся в Женеве для переговоров с делегацией Украины по мирному урегулированию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

«Мы надеемся согласовать окончательный вариант <...> разработать сделку, которая будет выгодна им (Украине)», — сказал чиновник.

«Ни о чем не будет достигнуто согласия, пока два президента не встретятся», - сказал чиновник, имея в виду Трампа и Зеленского.

По его информации, переговоры между украинскими и американскими представителями будут идти весь день 23 ноября в Женеве, до этого прошли несколько координационных совещаний. Тем не менее согласие по мирному урегулированию не будет достигнуто, пока не встретятся президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

Накануне отъезда Рубио в Женеву Трамп заявил, что его план не является окончательным.

План мирного урегулирования ситуации на Украине, предложенный президентом США Дональдом Трампом, подразумевает, в частности, отказ Украины от вступления в НАТО, ограничение численности украинской армии, признание российскими Крыма, ДНР и ЛНР, создание демаркационных линий и др.

В США этот план назвали «победой для Украины» и предупредили о худшей для нее альтернативе в случае отказа от его реализации.

Между тем в ЕС выразили недовольство по поводу предложений Трампа и считают, что он требует доработки.

Ранее Макрон призвал пересмотреть план Трампа.