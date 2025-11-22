Мирный план США по урегулированию конфликта на Украине содержит пункт, который позволит странам НАТО при первой возможности атаковать Россию. Запад непременно воспользуется этой лазейкой, заявил экс-офицер американской армии Станислав Крапивник в беседе с «Московским комсомольцем» (МК).

Согласно одному из пунктов плана президента США Дональда Трампа, в случае нарушения Россией условий договора, Запад вправе нанести ей скоординированный военный ответ.

«Как только Запад почувствует, что готов к большой войне или почувствует, что в России назревает хаос, он устроит провокацию и нападет», — заявил Крапивник.

По словам военного эксперта, в течение трех лет Украина и НАТО подготовятся к новой войне. При этом, по его мнению, подписание мирного соглашения не позволит РФ выиграть три года мира. Бывший офицер США допускает, что в России будут происходить теракты и прилеты, на что Москва не сможет ответить в соответствии с условиями договора.

До этого газета Das Bild узнала, что страны Евросоюза хотят изменить как минимум четыре пункта мирного плана по Украине, который предложил президент США Дональд Трамп. Издание уточняет, что лидеров Европы не устраивают признание суверенитета РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями, сокращение украинской армии, гарантии безопасности со стороны России и предложения по ее замороженным активам.

Согласно статье, эксперты и политики со всего мира скептически отнеслись к новому американскому плану. Они предупреждают о «фактической капитуляции» Украины и считают соглашение в нынешнем виде опасным не только для граждан республики, но и для жителей стран Европы.

Ранее Трамп назвал неокончательным свой план по миру на Украине.