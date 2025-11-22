На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт указал на лазейку для НАТО в мирном плане по Украине

Экс-офицер США Крапивник: мирный план США по Украине приведет к атакам на Россию
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Мирный план США по урегулированию конфликта на Украине содержит пункт, который позволит странам НАТО при первой возможности атаковать Россию. Запад непременно воспользуется этой лазейкой, заявил экс-офицер американской армии Станислав Крапивник в беседе с «Московским комсомольцем» (МК).

Согласно одному из пунктов плана президента США Дональда Трампа, в случае нарушения Россией условий договора, Запад вправе нанести ей скоординированный военный ответ.

«Как только Запад почувствует, что готов к большой войне или почувствует, что в России назревает хаос, он устроит провокацию и нападет», — заявил Крапивник.

По словам военного эксперта, в течение трех лет Украина и НАТО подготовятся к новой войне. При этом, по его мнению, подписание мирного соглашения не позволит РФ выиграть три года мира. Бывший офицер США допускает, что в России будут происходить теракты и прилеты, на что Москва не сможет ответить в соответствии с условиями договора.

До этого газета Das Bild узнала, что страны Евросоюза хотят изменить как минимум четыре пункта мирного плана по Украине, который предложил президент США Дональд Трамп. Издание уточняет, что лидеров Европы не устраивают признание суверенитета РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями, сокращение украинской армии, гарантии безопасности со стороны России и предложения по ее замороженным активам.

Согласно статье, эксперты и политики со всего мира скептически отнеслись к новому американскому плану. Они предупреждают о «фактической капитуляции» Украины и считают соглашение в нынешнем виде опасным не только для граждан республики, но и для жителей стран Европы.

Ранее Трамп назвал неокончательным свой план по миру на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами