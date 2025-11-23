Президент Бразилии обвинил Мерца в нехватке политического опыта

Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о радости возвращения в Германию с саммита по климату в Бразилии служат примером нехватки политического опыта. Об этомв ходе саммита G20 заявил лидер южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва, передает РИА Новости.

Так он отреагировал на высказывание Мерца по прибытии из бразильского Белена домой. Он сказал, что вся его делегация была рада вернуться из Бразилии.

В ответ на это Лула да Силва заявил, что глава немецкого кабмина не оценил по достоинству богатство бразильской культуры, в частности — региональной кухни штата Пара.

«Я считаю, что это проблема политического опыта. В следующий раз, когда он приедет в Бразилию, думаю, что он ее полюбит», — добавил бразильский лидер.

На полях саммита G20 представители стран провели двустороннюю встречу и им удалось помириться после инцидента.

До этого Мерц в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 подтвердил, что сейчас в Женеве идут переговоры представителей европейских стран, США и Киева, и рассказал, что выступил с новым предложением по Украине.

Канцлер ФРГ отметил, что выдвинул предложение, которое на данный момент находится за пределами полного решения, однако деталей раскрывать не стоит, поскольку как раз сейчас в Женеве идут переговоры по этому вопросу.

Ранее в Германии назвали план Трампа по Украине «предательством».