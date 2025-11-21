На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог указал на неприемлемые для РФ пункты в мирном плане Трампа

Политолог Станкевич: Россию не устроят гарантии стран НАТО для Украины
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Политолог Сергей Станкевич в беседе с Tsargrad.tv перечислил пункты в мирном плане США по Украине, не приемлемые для России. Во-первых, режим в Киеве остается без существенных изменений: на смену действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому может прийти человек, который будет себя вести также враждебно по отношению к РФ, отметил эксперт.

Помимо этого, он указал на военные гарантии со стороны Соединенных Штатов и европейской части НАТО в отношении Украины.

«И я думаю, что вот эта последняя часть будет самой неприемлемой для Москвы, кроме того, что там еще есть некоторые детали, по которым будут вопросы и возражения», — сказал Станкевич.

При этом он подчеркнул, что документ пока не имеет официального характера, а публикации в СМИ никто на государственном уровне рассматривать не может.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. По данным Financial Times, чиновники на Украине раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что лидер страны Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Италии допустили, что отправка оружия Украине более не потребуется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами