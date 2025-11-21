Политолог указал на неприемлемые для РФ пункты в мирном плане Трампа

Политолог Сергей Станкевич в беседе с Tsargrad.tv перечислил пункты в мирном плане США по Украине, не приемлемые для России. Во-первых, режим в Киеве остается без существенных изменений: на смену действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому может прийти человек, который будет себя вести также враждебно по отношению к РФ, отметил эксперт.

Помимо этого, он указал на военные гарантии со стороны Соединенных Штатов и европейской части НАТО в отношении Украины.

«И я думаю, что вот эта последняя часть будет самой неприемлемой для Москвы, кроме того, что там еще есть некоторые детали, по которым будут вопросы и возражения», — сказал Станкевич.

При этом он подчеркнул, что документ пока не имеет официального характера, а публикации в СМИ никто на государственном уровне рассматривать не может.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. По данным Financial Times, чиновники на Украине раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что лидер страны Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Италии допустили, что отправка оружия Украине более не потребуется.