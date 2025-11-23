СМИ рассказали о подвижной ситуации с мирным планом по Украине

Ситуация с мирным планом США по Украине довольно неопределенная и очень подвижная. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на одного из западных чиновников.

В публикации отмечается, что предложение Вашингтона является «живым документом». США планируют рассмотреть замечания украинцев и европейцев.

По данным издания, в переговорах в Женеве со стороны США участвуют госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и министр Сухопутных войск армии США Дэниел Дрисколл; со стороны Украины — глава офиса президента республики Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров; европейские страны представляют советники по национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатане Пауэлле, Эммануэле Бонне, Гюнтере Зауттере.

23 ноября в Женеве представители европейских стран обсуждают с коллегами из США и Украины мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта. Делегация республики уже встретилась с советниками по безопасности Великобритании, Франции и Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что переговоры в Женеве по поводу плана мирного урегулирования конфликта пройдут конструктивно. Он отметил, что украинская и американская делегации, а также команды европейских партнеров сотрудничают «в тесном контакте», и выразил надежду на «положительный результат» встреч в Женеве.

Ранее сообщалось, что в переговорах в Женеве примут участие тайные лидеры ЕС.