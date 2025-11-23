В переговорах в Женеве примут участие тайные лидеры ЕС

ТАСС: в переговорах по Украине примут участие «серые кардиналы» Евросоюза

В переговорах по Украине примут участие «серые кардиналы» Евросоюза. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источники в Брюсселе.

В частности, в обсуждении условий урегулирования на Украине примут участие заместитель генерального секретаря по политическим вопросам внешнеполитической службы ЕС Олоф Скоог и глава кабинета председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт, а также помощник главы Евросовета Педро Лурти.

Украинская делегация в Женеве уже провела встречи с советниками по безопасности Великобритании, Франции и Германии.

23 ноября в Женеве продолжатся переговоры, направленные на согласование формулировок мирного плана перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. В совещании примет участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Стороны обсудят мирный план Трампа по Украине. Предполагается, что после согласования условий плана Уиткофф может направиться в Москву.

Ранее в Европе посоветовали Уиткоффу «обратиться к психиатру» из-за плана США по Украине.