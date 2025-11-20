Прокуратура российского региона потребовала отставки мэра

Прокуратура Владимирской области потребовала освободить от своей должности мэра города Владимир Дмитрия Наумова из-за утраты доверия. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«Прокурор области направил в Совет народных депутатов города Владимира представление об освобождении главы областного центра Дмитрия Наумова от занимаемой должности», — говорится в публикации.

По информации ведомства, Наумов представил главе Владимирской области справки о доходах, расходах и имуществе за прошлый год, а также данные о своих родственниках. В них мэр Владимира умышленно в три раза занизил стоимость недвижимости, которая была приобретена в 2023 году, что позволило Наумову избежать процедуры контроля за расходами на сумму свыше 9 млн руб.

Кроме того, отмечает прокуратура, глава города не уведомил городской Совет народных депутатов о конфликте интересов, который возник при назначении руководства в администрации.

