В победу Стармера на парламентских выборах верит меньше 10% британцев

Только 9% британцев верят в победу премьер-министра-лейбориста Кира Стармера на следующих выборах. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на социологический опрос агентства лорда Эшкрофта.

В опросе приняли участие 5,2 тыс. жителей страны в период с 13 по 17 ноября.

Больше всего британцев (30%) готовы проголосовать за правого популиста и одного из идеологов Brexit Найджела Фаража. Еще столько же не уверены в том, кто из политиков должен возгласить страну, а 26% считают, что во главе правительства должен встать абсолютно новый человек.

5% участников опроса готовы отдать голос да лидера оппозиционной Консервативной партии Кеми Бэйднока.

По данным Daily Mail, большинство соратников Кира Стармера по Лейбористской партии уверены, что он добровольно уйдет в отставку в мае 2026 года. Журналисты отмечают, что на это указывает схожее с равнодушием спокойствие политика на фоне падения рейтингов лейбористов.

Ранее Стармер призвал брата Карла III дать показания по делу Эпштейна.