Сопартийцы Стармера предсказали ему досрочную отставку

Daily Mail: лейбористы ожидают отставки Стармера с поста премьера в 2026 году
HENRY NICHOLLS/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может покинуть пост уже в 2026 году. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

«Все большее число людей предсказывают, что он уйдет в отставку по собственному желанию в мае следующего года после выборов в местный совет и выборов в парламент Шотландии и Уэльса, которые, по прогнозам, будут катастрофическими для лейбористов», — сообщили британские журналисты.

Признаком того, что Стармер уже готовится к отставке, британские журналисты назвали его спокойствие и отстраненность на фоне обвального снижения рейтинга партии по результатам опросов населения. Также журналисты усмотрели нечто прощальное в открытом поздравлении Стармера своему сыну в Международный мужской день, которое стало для политика отходом от прежней сдержанности в высказываниях о своей семье.

При этом несколько политиков-лейбористов уже предпринимают активные шаги, чтобы возглавить партию после его ухода. В частности, Анджела Райнер решила приобрести дорогую квартиру в новом районе, чтобы избираться от него на выборах и повысить шансы на продвижение.

Ранее британский премьер призвал брата Карла III дать показания по делу Эпштейна.

