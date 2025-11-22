В Европе посоветовали Уиткоффу «обратиться к психиатру» из-за плана США по Украине

Европа выразила крайнее недовольство планами США направить российские замороженные активы на восстановление Украины. Об этом пишет газета Politico.

Как пишет издание, в течение нескольких месяцев официальные лица Европейского союза безуспешно пытались найти способ использовать около 140 млрд евро из замороженных российских государственных активов.

Но новый план Соединенных Штатов по решению конфликта включает в себя «противоположную идею» использования тех же средств для восстановления Украины под руководством США после заключения перемирия. При этом Штаты будут получать 50% прибыли от этой деятельности, напоминает Politico один из пунктов плана.

«Чиновник из правительства ЕС прибегнул к красочным ругательствам, чтобы выразить свое возмущение, в то время как высокопоставленный политик ЕС сказал: «Виткоффу нужно обратиться к психиатру»», — говорится в сообщении издания.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Ранее Зеленский оценил шансы «дожать» Украину по мирным переговорам.