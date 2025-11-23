Премьер Ирландии ушел от ответа на вопрос журналиста из России на саммите G20

Премьер Ирландии Мартин на саммите G20 ушел от ответа на вопрос журналиста RT

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин удивился вопросу журналиста RT на саммите G-20 и быстро ушел с пресс-подхода. Кадры опубликовал Telegram-канал издания.

Помощник Мартина заявил, что у политика якобы очень плотный график.

На обнародованных кадрах можно заметить, что премьер отвечает на вопросы других журналистов, однако после реплики корреспондента RT быстро уходит и не отвечает на вопрос.

До этого премьер-министр Нидерландов Дик Схоф неожиданно исчез прямо перед выступлением с речью на саммите G20. Сообщается, что когда президент ЮАР и, по совместительству, председатель G20 Сирил Рамафоса передавал слово Схофу, вместо него заговорил глава нидерландского Минфина Элко Хайнен. При этом министр не стал уточнять причину исчезновения Схофа.

Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге в период с 22 по 23 ноября. Россию на саммите представляет заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин.

Ранее на саммите G20 забыли отключить звук на закрытой сессии.