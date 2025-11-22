Премьер Нидерландов неожиданно исчез из зала на саммите G20

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Нидерландов Схоф внезапно исчез из зала перед своей речью на саммите G20
Marton Monus/Reuters

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф неожиданно исчез прямо перед выступлением с речью на саммите G20 в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что когда президент ЮАР и, по совместительству, председатель G20 Сирил Рамафоса передавал слово Схофу, вместо него заговорил глава нидерландского Минфина Элко Хайнен.

«Спасибо, господин председатель, но от лица Нидерландов будет говорить министр финансов», — сказал он, расположившись в кресле покинувшего зал премьера.

При этом министр не стал уточнять причину исчезновения Схофа.

Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге в период с 22 по 23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин. Агентство Bloomberg писало, что европейские лидеры намерены провести внеочередную встречу в рамках саммита в ЮАР, чтобы обсудить предложенный США мирный план для Украины.

Ранее на саммите G20 забыли отключить звук на закрытой сессии.

