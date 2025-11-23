На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Польши задумался над авторством мирного плана Трампа

Премьер Польши Туск задался вопросом, кто автор мирного плана по Украине
true
true
true
close
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети Х задался вопросом, «кто является автором плана» по урегулированию конфликта на Украине и «где он был создан».

«Вместе с лидерами Европы, Канады и Японии мы заявили о готовности работать над 28-пунктным планом, несмотря на некоторые оговорки. Однако, прежде чем начать работу, было бы хорошо точно знать, кто является автором плана и где он был создан», — написал Туск.

До этого государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что мирный план по украинскому урегулированию разработали американские чиновники при сотрудничестве с обеими сторонами конфликта.

На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чём с самого начала говорил Зеленский.

Ранее в США дали совет Трампу по конфликту на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами