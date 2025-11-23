Премьер Польши задумался над авторством мирного плана Трампа

Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети Х задался вопросом, «кто является автором плана» по урегулированию конфликта на Украине и «где он был создан».

«Вместе с лидерами Европы, Канады и Японии мы заявили о готовности работать над 28-пунктным планом, несмотря на некоторые оговорки. Однако, прежде чем начать работу, было бы хорошо точно знать, кто является автором плана и где он был создан», — написал Туск.

До этого государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что мирный план по украинскому урегулированию разработали американские чиновники при сотрудничестве с обеими сторонами конфликта.

На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чём с самого начала говорил Зеленский.

