Сокращение военного бюджета Литвы заставит ее воевать коктейлями Молотова в случае возможного военного столкновения с Россией. Об этом заявил командующий Вооруженными силами республики генерал Раймундас Вайкшнорас в эфире LRT.

По словам генерала, некоторые литовские депутаты хотят сократить военный бюджет страны на 2026 год до 5% ВВП и перенаправить часть средств на внутреннюю безопасность и содержание дорог. Вайкшнорас подчеркнул, что этот вопрос пока находится на стадии обсуждения, однако принятие подобного решения угрожает боеспособности Литвы, отметил он.

«Армия готова защищать страну сейчас, вопрос только в том, как — коктейлями Молотова или технологиями», — сказал Вайкшнорас.

Коктейль Молотова — это стеклянная бутылка, содержащая легковоспламеняющееся вещество, например, бензин или спирт. Название произошло от имени председателя Совнаркома и народного комиссара иностранных дел СССР В. М. Молотова.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что военный конфликт между Россией и НАТО может начаться с постановочного инцидента на территории Литвы. В публикации говорится, что одной из самых уязвимых точек является железнодорожный путь между Москвой и Калининградом, который проходит через Вильнюс. По данным агентства, якобы именно этот маршрут может быть использован для провокаций со стороны России.

