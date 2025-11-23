«Возможная мера из разряда самых жестких». Литва может ограничить транзит в Калининград

Грузовые автомобили у КПП «Чернышевское» в Калининградской области на границе с Литвой

Литва допускает возможность введения ограничений на транзит в Калининград, если ситуация на границе с Белоруссией не будет урегулирована. В Вильнюсе связывают необходимость таких мер с продолжающимся поступлением контрабандных сигарет и тем, что литовские грузовики до сих пор не могут покинуть территорию соседнего государства. Лидер правящей партии в Литве подчеркивает, что вопрос транзита находится в компетенции Евросоюза, однако не исключает и собственных решений Вильнюса, если ситуация продолжит осложняться.

Вильнюс рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на транзит в Калининград, если не прекратится поток контрабандных сигарет из Белоруссии и литовские грузовики, остающиеся на территории соседнего государства, не смогут вернуться. Об этом заявил лидер правящей Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс.

«Транзит на территорию российского анклава, а также его приостановка в той или иной форме должны координироваться в рамках Евросоюза, это, наверное, не одностороннее решение, но это возможная мера из разряда самых жестких», — сказал Синкявичюс (цитата по «Sputnik Литва»).

При этом в числе мер остается возможность повторного закрытия границы с Белоруссией. Комиссия по национальной безопасности обсудит ситуацию на следующей неделе и примет решение.

Синкявичюс отказался раскрывать детали, указав, что Минск внимательно следит за заявлениями Вильнюса и может подготовить ответные шаги.

При этом он признал, что задержка литовских грузовиков в Белоруссии может быть вызвана не принудительным удержанием, а административными процедурами.

Он выразил надежду, что ситуация будет урегулирована в ближайшие дни.

«Хочется верить, что это, пожалуй, больше бюрократия, а не какая-то поза с открытием, но мы все равно будем удерживать ваших перевозчиков и не дадим им уехать. Хочется верить, что это, возможно, вопрос нескольких дней, и он будет решен», — сказал Синкявичюс.

Обострение отношений на границе

Напряженность между странами усилилась в конце октября, когда литовские власти обвинили Минск в использовании метеозондов для доставки контрабандных сигарет на территорию Литвы. Вслед за этим Вильнюс объявил о месячном ограничении движения автотранспорта через границу до 30 ноября с возможностью продления. Пункт «Шальчининкай» («Бенякони») был полностью закрыт, а «Мядининкай» («Каменный Лог») продолжил работу с существенными ограничениями. Литва объяснила свои меры инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства.

Белоруссия ответила введением ограничений на перемещение грузовиков с литовскими номерами, а затем ужесточила правила для перевозчиков, зарегистрированных в Литве.

В результате на границе оказались заблокированы тысячи фур.

Перевозчики обвинили литовские власти в отсутствии анализа последствий. Позже Вильнюс ослабил часть ограничений и досрочно открыл один из КПП — с 20 ноября. Минск продолжал настаивать на необходимости консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

После возобновления работы КПП литовские власти заявили, что белорусская сторона не выпускает литовские грузовики. В МИД Белоруссии отвергли эти обвинения, указав, что инициатором блокировки стала Литва, действия которой, по оценке Минска, противоречат принципам свободы передвижения. Белорусское ведомство подчеркнуло, что не несет ответственности за последствия решений Вильнюса, затронувшие граждан обеих стран и перевозчиков из третьих государств.

22 ноября правительство Белоруссии уточнило правила перемещения литовских полуприцепов и прицепов по своей территории. Согласно обновленным требованиям, их проезд разрешен через пункты «Бенякони» («Шальчининкай») и «Каменный Лог» («Мядининкай»), а также при осуществлении грузовых операций в специально определенных местах.