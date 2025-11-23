На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о готовности Украины к компромиссам по Донбассу

WP: Умеров допустил, что Зеленский пойдет на компромиссы в вопросе Донбасса
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с представителями США во Флориде допустил, что глава государства Владимир Зеленский пойдет на компромисс в территориальном вопросе и уступит Донбасс. Об этом пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

По его данным, Умеров во время обсуждения мирного плана президента Дональда Трампа заявил, что Киев может согласиться на ограничение численности армии и территориальные уступки.

«Зеленский сейчас стоит перед самым болезненным выбором своего президентства. Если он скажет «да» сдаче Донецка, некоторые украинцы никогда ему этого не простят. Если же он скажет «нет», эта трагическая война продолжится. Несмотря на все мужество Зеленского, возможно, он никогда не сталкивался с более мучительным моментом», — говорится в тексте.

На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.

Ранее в США дали совет Трампу по конфликту на Украине.

