На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европе пришли к неутешительному выводу о поддержке Украины

Депутат Фронмайер: помощь Европы Украине не сможет остановить Россию
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России добиваются успеха в рамках СВО несмотря на поддержку Украины со стороны Европы. Об этом заявил депутат «Альтернативы для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер в эфире немецкого телеканала Welt.

Парламентарий указал, что Европа уже четыре года помогает Украине в военном и финансовом плане, а также вводит антироссийские санкции. Несмотря на это, «русские продолжают побеждать на земле», сказал он.

«Эта война в конце концов приведет к тому, что вся государственность Украины, возможно, окажется под вопросом», — заявил Фронмайер.

По мнению депутата, положение Киева могло бы измениться после отправки войск стран НАТО на территорию республики, однако европейские лидеры не хотят принимать подобное решение из-за возможных последствий.

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Ранее в Госдуме заявили об «антимайдане» на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами