В Госдуме заявили об «антимайдане» на Украине

Депутат Колесник: митинг в Киеве стал антимайданом и проявлением здравого смысла
Владимир Федоренко/РИА Новости

Протестные акции в Киеве с требованием отставки главы офиса президента Андрея Ермака стали проявлением здравого смысла, это можно назвать «антимайданом». Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Протест киевлян можно назвать антимайданом, потому что украинцы выступают против коррупционной шайки, которая существует в их стране во главе с Зеленским. Киевский митинг — это пока что очень слабый всплеск: он не охватил всю Украину. Может быть, все-таки будет что-то массовое», — сказал депутат.

По его словам, власти Украины при поддержке ЕС будут предпринимать попытки пресекать дальнейшие акции протеста. Они могут попытаться «свалить на Россию» недовольство граждан и купировать протестные настроения, потому что на Украине нет никакой демократии», считает Колесник.

Накануне на Майдане в Киеве начались протесты, собравшиеся потребовали арестовать главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Протестующие пообещали выходить на Майдан каждую субботу в полдень до тех пор, пока Ермак «не окажется за решеткой». Участники митинга также призвали сограждан провести аналогичные акции у зданий областных администраций.

В ноябре на Украине разгорелся скандал, в котором фигурировали имена Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича, соратника украинского лидера, совладельца студии «Квартал 95». Речь идет об обвинительном заключении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу о коррупции.

Ранее в США допустили, что Зеленскому помогут сбежать с Украины.

