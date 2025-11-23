Келлог заявил о планах Трампа довести до конца работу по урегулированию на Украине

Келлог: Трамп намерен довести работу по урегулированию на Украине до конца

Президент США Дональд Трамп намерен довести до конца работу по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог.

«Президент Трамп намерен довести это до конца», — заявил Келлог в эфире телеканала Fox News.

До этого спецпредставитель президента США отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может совершить визит в США для обсуждения плана Вашингтона по урегулированию украинского конфликта.

21 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен согласиться на американский мирный план до 27 ноября.

На днях издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план Зеленскому в четверг в письменной форме.

Ранее Трамп сказал, что будет с Зеленским в случае его отказа от предложенного США мирного плана.