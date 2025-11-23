На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Келлог спрогнозировал действия России в рамках мирного плана Трампа по Украине

Келлог: РФ может потребовать внести в мирный план США по Украине ряд изменений
true
true
true
close
Carlos Barria/Reuters

Российское руководство может потребовать внести в новый мирный план США по Украине изменения. Такое мнение выразил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, Россия <…> выдвинет некоторые требования, потребует внести некоторые изменения в документ», — сказал он.

До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что новый план США по Украине обсуждался еще до российско-американского саммита в Анкоридже. По его словам, в ходе этих контактов Вашингтон просил Москву «пойти на определенные компромиссы» и проявить гибкость. После саммита план был доработан, однако переговоры были поставлены на паузу из-за отказа Украины, уточнил президент.

Российский лидер заявил, что Москва уже получила текст нового документа, состоящего из 28 пунктов, но пока не обсуждала его с Вашингтоном из-за позиции Киева и европейских стран, которые, судя по всему, до сих пор «мечтают нанести РФ стратегическое поражение». Путин отметил, что Россия готова завершить конфликт мирным путем, но, если Украина и Европа откажутся, Москву такой исход также устраивает, поскольку это ведет к достижению целей СВО в ходе вооруженной борьбы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что намерен внести правки в мирный план Трампа, чтобы в нем были «честь и достоинство украинцев».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами