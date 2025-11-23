WP: позиции Зеленского еще никогда не были настолько шаткими, как сейчас

Позиции украинского президента Владимира Зеленского на фоне политического кризиса и коррупционного скандала еще никогда не были такими шаткими, как сейчас. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«Зеленский столкнулся с серьезным вызовом своему президентству», — говорится в публикации.

Авторы материала считают, что у киевских властей во главе с Зеленским осталось мало времени, чтобы вернуть утраченное доверие. Американские журналисты отметили, что для этого им необходимо пересмотреть свою политику, в частности, разобраться с коррупционными схемами и вернуть полномочия парламенту, которые были значительно урезаны.

До этого корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве, предрек Зеленскому серьезные беспорядки на Украине и столкновения с националистами и ультранационалистами из-за коррупционного скандала и проблемами ВСУ в зоне боевых действий. Он отметил, что лидер Украины должен внимательно отнестись к тому, в какой тяжелой ситуации он находится, учитывая неудачи украинской армии на фронте. По мнению Ваннера, Зеленский может не пережить подобного переворота в своей стране.

Ранее в США допустили, что Зеленскому помогут сбежать с Украины.