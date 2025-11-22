Западные спецслужбы могут помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому сбежать из республики. Об этом заявил американский военный аналитик, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам аналитика, сегодня украинский лидер и его ближайшее окружение находятся в шатком положении. Экс-советник уточнил, что Зеленский оказался между контролирующими его «бандеровцами» и уставшим от коррупции обществом.

«Можно ли ему предоставить какой-то выход? Кто-то из ЦРУ или MИ-6, или оба могут сказать ему: «Игра окончена, тебе нужно уйти». <…> И они вывезут его на самолете, куда отправились его два проворовавшихся друга, — в Израиль, откуда его не экстрадируют», — сказал Макгрегор.

10 ноября бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что Зеленского устранят до Рождества, если он не сбежит на одно из своих убежищ. По его мнению, либо президент Украины потеряет защиту окружающих его сторонников и олигархов, либо он захочет сбежать в одно из своих убежищ — на одну из дач по всему миру, либо его ликвидируют.

Ранее в Госдуме допустили ликвидацию Зеленского британской разведкой.