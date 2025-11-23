Рейтинг президента Украины Эммануэля Макрона среди французов продолжает снижаться из-за его позиции по украинскому конфликту на фоне проблем с безопасностью внутри его собственной страны. Об этом пишет газета Le Journal du Dimanche (JDD) со ссылкой на данные опроса Французского института общественного мнения (IFOP).

«Его жесткая позиция по Украине, воинственный тон, намеки на отправку войск подпитывают повторяющиеся обвинения: «военный авантюрист», — говорят некоторые опрошенные французы, уставшие от президента, «который грозит далеко, но мало защищает здесь».

В публикации говорится, что вопрос внутренней безопасности остается слабым местом Макрона, особенно на фоне ситуации с наркотрафиком в Марселе, где после 15 визитов французского лидера «ничего не изменилось». Кроме того, план «Большой Марсель» по обустройству города не принес ожидаемых результатов.

В результате, согласно опросу IFOP, 84% французских респондентов дают негативную оценку деятельности Макрона и лишь 16% по-прежнему удовлетворены его работой.

До этого посол РФ в Париже Алексей Мешков заявил, что среди французов есть много «здравомыслящих» людей, которые отвергают русофобию и не хотят конфликта с Россией. По его словам, они не заинтересованы в разрыве отношений с РФ и, напротив, выступают за восстановление сотрудничества.

Посол отметил, что и Россия в свою очередь с уважением относится к французскому народу и признательна тем французам, которые способствуют поддержанию двухсторонних связей между Москвой и Парижем. Мешков выразил надежду, что отношения РФ и Франции удастся реанимировать, и они вновь «обретут былую силу».

Ранее сообщалось, что жители Европы отказались верить в угрозу со стороны России.