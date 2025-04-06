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В Европе отказались верить в угрозу со стороны России

Политический философ Абади: европейцы не верят в угрозу со стороны России
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Алексей Майшев/РИА Новости

Жители Европы не верят в угрозу, исходящую со стороны России. Об этом заявил политический философ Кэмерон Абади в беседе со швейцарской газетой Neue Zürcher Zeitung.

Эксперт отметил, что «эта угроза» в первую очередь беспокоит европейских политиков. Однако курс, взятый элитами ЕС, обычные граждане не воспринимают как нужную меру. Абади подчеркнул, что люди не верят в то, что Европа якобы отстаивает свою безопасность на Украине.

«Многих в Германии это поразило», — сказал Абади.

23 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил об отсутствии у российского президента Владимира Путина планов по захвату Европы. Политик отметил, что верит главе РФ на слово в этом вопросе. Также Уиткофф предположил, что и сами европейцы начинают приходить к тем же выводам.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что так называемая российская угроза имеет эфемерный характер для Европы.

Ранее Песков заявил, что Россия не собирается участвовать в «гонке вооружений» с ЕС.

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