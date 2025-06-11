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Российский посол рассказал об отношении французов к РФ

Посол Мешков: французы отвергают русофобию и не хотят конфликта с Россией
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Ирина Калашникова/РИА «Новости»

Среди французов есть много людей, которые отвергают русофобию и не хотят конфликта с Россией. Об этом заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков, его слова приводит РИА Новости.

«В сегодняшней Франции много здравомыслящих людей, не заинтересованных в разрыве (отношений. — «Газета.Ru») и конфронтации с Россией, отвергающих русофобию и выступающих за восстановление сотрудничества», — заявил посол.

Он отметил, что Россия с уважением относится к французскому народу и признательна тем французам, которые способствуют поддержанию двухсторонних связей между Москвой и Парижем.

Мешков выразил надежду, что отношения РФ и Франции удастся реанимировать, и они вновь «обретут былую силу».

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «дышит пещерной русофобией» ради того, чтобы получить лидерство в Европе.

Министр иностранных дел отметил, что ключевой темой западных стран стала отправка своих войск на Украину. Лавров добавил, что французский лидер хочет «оседлать» этот вопрос для достижения собственных целей.

Также глава МИД РФ назвал «глупостью» желание европейских лидеров изолировать Россию. По его мнению, подобные инициативы демонстрируют, какого качества сейчас политики у власти в Европе.

Ранее сообщалось, что жители Европы отказались верить в угрозу со стороны России.

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