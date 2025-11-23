Посол предупредил о попытках Киева повлиять на выборы в Венгрии

Украина с высокой вероятностью предпримет попытки повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии, намеченные на 2026 год. Целью таких действий будет смена власти в этой стране, заявил в интервью РИА Новости посол России в Будапеште Евгений Станиславов.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно указывает на то, что украинский след в действиях местной оппозиции – не пустой звук. Таким образом, действительно можно говорить о том, что вероятность попыток представителей киевского режима вмешаться во внутренние дела Венгрии в преддверии парламентских выборов, запланированных здесь на середину апреля 2026 года, оценивается как весьма высокая», - сказал дипломат.

Как обратил внимание Станиславов, власти венгерского государства, представители местного экспертного и журналистского сообщества все больше говорят о связях местных оппозиционеров в лице партии «Тиса» с украинскими спецслужбами. Речь даже идет о привлечении специалистов с Украины к разработке программного обеспечения партии, которое оказалось ненадежным и привело к утечке персональных данных венгерских пользователей.

Также посол напомнил о заявлении Службы внешней разведки (СВР) РФ, которая сообщала, что Киев включился в кампанию по «демонтажу» правительства Венгрии по приказу Брюсселя из-за обиды на блокирование Будапештом процесса его евроинтеграции.

7 октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается в парламентские выборы в его стране, запланированные на апрель 2026 года. По его словам, это «неудивительно», поскольку украинцы, как и все остальные, знают, что если национальное правительство останется у власти в Венгрии, то решения кабмина будут соответствовать исключительно национальным интересам страны, и тогда Украина не будет членом Европейского союза.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его партия «Фидес» находятся у власти с 2010 года.

