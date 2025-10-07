На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венгрии обвинили Украину во вмешательстве в выборы

Сийярто: Киев вмешивается в выборы в Венгрии, пытаясь поддержать оппозицию
Bernadett Szabo/Reuters

Власти Украины вмешиваются в парламентские выборы в Венгрии, намеченные на 2026 год. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, это «неудивительным», поскольку украинцы, как и все остальные, знают, что если национальное правительство останется у власти в Венгрии, то решения кабмина будут соответствовать исключительно национальным интересам страны, и тогда Украина не будет членом Европейского союза.

Если же в Венгрии будет установлено «марионеточное» правительство Брюсселя, то все преграды для вступления Украины в ЕС исчезнут, средства венгерских налогоплательщиков также попадут к украинским властям, а венгерское государство столкнется с некачественной сельхозпродукцией, фермеров будет ждать разорение, страна станет «воротами для украинской мафии, выразил мнение Сийярто.

В апреле 2026 года в Венгрии состоятся парламентские выборы. Премьер-министр Виктор Орбан и его партия Фидес («Венгерский гражданский союз») находятся у власти с 2010 года.

Ранее в Венгрии заявили, что ЕС работает над сменой правительства страны.

