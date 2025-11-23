Трамп «обеднел» на $1,1 млрд

Состояние президента США Дональда Трампа с сентября текущего года уменьшилось на $1,1 млрд и составляет $6,2 млрд. Об этом сообщает журнал Forbes.

По его информации, сокращение произошло из-за снижения стоимости акций компании Trump Media & Technology Group, которые в сентябре торговались в районе $17. Сейчас одну акцию фирмы можно купить за $10,3.

Американский лидер находится на 595-м месте в рейтинге миллиардеров Forbes.

В конце октября исследование Billionaire Census 2025 компании Altrata показало, что Россия в 2024 году догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров, поднявшись на четвертое место в мировом рейтинге. За год число миллиардеров в РФ выросло на 8,5%, до 128 человек. Их совокупное состояние достигло $457 млрд. В Британии этот показатель вырос на 4,9%. Число миллиардеров в Соединенном Королевстве также составило 128 человек, а их общее состояние достигло $323 млрд.

Лидерами рейтинга стали США (1135 миллиардеров), Китай (321) и Германия (184).

