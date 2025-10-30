На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия вышла на четвертое место в мире по количеству долларовых миллиардеров

Altrata: Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров
Антон Денисов/РИА Новости

Россия в 2024 году догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров, поднявшись на четвертое место в мировом рейтинге. Об этом сообщается в отчете Billionaire Census 2025 компании Altrata.

В публикации отмечается, что за год число миллиардеров в РФ выросло на 8,5%, до 128 человек. По оценкам компании, их совокупное состояние достигло $457 млрд. В Великобритании этот показатель вырос на 4,9%. В Altrata отметили, что число миллиардеров в королевстве также составило 128 человек, а их общее состояние достигло $323 млрд.

Лидерами рейтинга стали США (1135 миллиардеров), Китай (321) и Германия (184). В Индии и Бразилии отмечается сокращение на 3,1 и 3,6% числа богатейших людей.

В январе сообщалось, что состояние миллиардеров в мире в 2024 году выросло на $2 трлн — в три раза быстрее, чем в 2023-м.

По данным благотворительной организации Oxfam, состояние десяти самых богатых людей мира росло в среднем почти на $100 млн в день, и даже если бы они потеряли 99% своего богатства за одну ночь, они бы остались миллиардерами.

До этого сообщалось, что состояние богатейших россиян выросло почти на $20 млрд с начала года.

