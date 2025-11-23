Станиславов: РФ и Венгрия могут изменить схему взаимодействия по энергоресурсам

План Европейского союза по запрету российских энергоресурсов может изменить схему взаимодействия между РФ и Венгрией, но Москва. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов.

По его словам, Брюссель не намерен отказываться от своей практики принуждения стран — членов сообщества к разрыву энергетического сотрудничества с Российской Федерацией.

«Продвигаемые им санкционные изменения в энергоплан REPowerEU, закамуфлированные под торговые меры дабы избежать обязательного единогласного одобрения, могут серьезно изменить всю архитектуру нашего взаимодействия в этой сфере», — сказал дипломат.

Также он отметил, что Россия готова продолжать партнерство с Венгрией «на закрепленных в контрактах условиях».

До этого венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что запрет Евросоюза на импорт нефти и газа из РФ приведет к росту счетов населения Венгрии. По его словам, Будапешт работает над решением этой проблемы.

Ранее в Минэнерго РФ рассказали о переориентации поставок газа и нефти на Восток.