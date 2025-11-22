В Литве вновь пригрозили приостановить транзит в Калининград

Власти Литвы могут рассмотреть приостановку транзита в Калининград в качестве ужесточения мер по оказанию давления на Белоруссию и Россию. Об этом сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на главу правящей Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугаса Синкявичюса.

«Транзит на территорию российского анклава, а также его приостановка в той или иной форме должны координироваться в рамках Евросоюза, это, наверное, не одностороннее решение, но это возможная мера из разряда самых жестких», — сказал он.

20 ноября пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков заявил, что литовские власти не исключают риск нового одностороннего закрытия границы с Белоруссией. По его словам, такой шаг может привести к серьезным последствиям как для простых людей, так и для юридических лиц.

Варанков напомнил, что решение о закрытии границы в октябре было принято Литвой в одностороннем порядке. Тогда Вильнюс объяснил ограничения якобы частым появлением в воздушном пространстве страны контрабандистских метеозондов.

Литовский министр иностранных дел Кестутис Будрис отмечал, что его страна оставляет за собой право на блокаду калининградского транзита в целях обеспечения безопасности.

Ранее Литва остановила транзит грузов «Лукойла» в Калининградскую область.