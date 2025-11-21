Литва остановила транзит грузов «Лукойла» в Калининградскую область

Литовская государственная компания «Летувос гележинкеляй» (Литовские железные дороги) объявила о прекращении транзита грузов российской компании «Лукойл» через свою территорию в направлении Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Присоединение к рекомендуемым США и Великобританией санкциям является последовательным шагом по контролю над рисками бизнеса, а также отражает нашу ценностную позицию», — заявил генеральный директор литовской компании Эгидиюс Лазаускас.

«Летувос гележинкеляй» до этого заявила, что не имеет прямых контрактов с «Лукойлом», и транзитные перевозки продукции нефтегиганта через Литву осуществлялись посредством компаний-экспедиторов. Литовская компания также подчеркнула, что экспедиторские фирмы были заблаговременно уведомлены о переходном периоде для завершения контрактов в связи с введением санкций 31 октября.

В конце октября литовский министр иностранных дел Кестутис Будрис заявил, что его страна оставляет за собой право на блокаду Калининградского транзита.

Ранее эксперт Дандыкин заявил, что Россия начнет войну с Европой, если Калининград возьмут в блокаду.