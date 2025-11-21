На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Литва остановила транзит грузов «Лукойла» в Калининградскую область

Литва прекратила транзит грузов компании Лукойл в Калининградскую область
true
true
true
close
Janis Laizans/Reuters

Литовская государственная компания «Летувос гележинкеляй» (Литовские железные дороги) объявила о прекращении транзита грузов российской компании «Лукойл» через свою территорию в направлении Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Присоединение к рекомендуемым США и Великобританией санкциям является последовательным шагом по контролю над рисками бизнеса, а также отражает нашу ценностную позицию», — заявил генеральный директор литовской компании Эгидиюс Лазаускас.

«Летувос гележинкеляй» до этого заявила, что не имеет прямых контрактов с «Лукойлом», и транзитные перевозки продукции нефтегиганта через Литву осуществлялись посредством компаний-экспедиторов. Литовская компания также подчеркнула, что экспедиторские фирмы были заблаговременно уведомлены о переходном периоде для завершения контрактов в связи с введением санкций 31 октября.

В конце октября литовский министр иностранных дел Кестутис Будрис заявил, что его страна оставляет за собой право на блокаду Калининградского транзита.

Ранее эксперт Дандыкин заявил, что Россия начнет войну с Европой, если Калининград возьмут в блокаду.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами