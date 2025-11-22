На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме выступили против расширения семейной ипотеки на весь рынок вторичного жилья

Аксаков не поддержал расширение семейной ипотеки на весь рынок вторичного жилья
Shutterstock

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с РИА Новости заявил, что не поддерживает идею распространить программу льготной семейной ипотеки на весь рынок вторичного жилья.

По его словам, программа изначально внедрялась как инструмент поддержки жилищного строительства, стимулирования стройки.

Аксаков считает, что расширение семейной ипотеки на вторичное жилье может быть оправдано лишь в тех субъектах, где темпы строительства остаются низкими.

«То есть там, где есть дефицит нового жилья, где есть проблемы с строительством, льготная программа уже действует», — сказал Аксаков.

21 ноября глава комитета парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина попросила Минфин России расширить программу семейной ипотеки на все вторичное жилье. В документе отмечается, что сегодня семейную ипотеку на вторичное жилье можно оформить только в 901 населенном пункте страны.

По мнению авторов инициативы, возможность воспользоваться льготным кредитом на приобретение квартиры на вторичном рынке должны иметь все российские семьи.

19 ноября зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил «Газете.Ru», что ставки по ипотеке, в отличие от ставок по вкладам, не реагируют так же мгновенно. Российские банки на уровне закона нужно подталкивать к их уменьшению — например, чтобы они находились в прямой фиксированной зависимости от ключевой ставки.

Ранее вице-премьер РФ назвал тревожной ситуацию с ипотекой в России.

